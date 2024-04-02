Зурабишвили обвиняет «Грузинскую мечту» в «саботаже»

Попытки правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» инициировать принятие законопроекта об иностранных агентах являются «саботажем» на пути страны в Евросоюз. Об этом заявила глава государства Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

По ее словам, принятие закона скажет «нет» Европе как по старым, так и по нынешним рекомендациям Еврокомиссии. Это будет означать, что Тбилиси не сможет открыть переговоры о вступлении в Евросоюз, подчеркнула Зурабишвили.

«Мы получили от Европы своеобразный аванс, и сегодня «Мечта» занята саботажем этого нашего пути и будущего. Саботаж — единственное слово, которое приходит мне на ум», — заявила она.

Глава грузинского государства призвала проголосовать «за европейское будущее страны» на предстоящих парламентских выборах.