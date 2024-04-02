44 страны поддержали трибунал для России

Как сообщает грузинский Первый канал, декларацию подписали представители 44 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Грузии. Всего на конференции было представлено 57 государств.

На конференции, прошедшей в Гааге, был принят документ «Восстановление справедливости в Украине». Документ касается создания специального трибунала для расследования преступлений, совершенных Россией в Украине, и использования замороженных российских активов в интересах Украины.

Подписавшие документ осуждают агрессию России против Украины, называют это явным нарушением международного порядка. В документе упоминается решение суда ООН от 16 марта 2022 года, которое обязывает Россию прекратить боевые действия. Страны, поддерживающие декларацию, выступают с инициативой укрепить общие усилия, чтобы все нарушения международного права, выявленные во время инициированной Россией войны против Украины, были должным образом расследованы и поставлен вопрос о соответствующей ответственности.

Подписавшие документ подтверждают готовность работать над созданием специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступления против Украины, в том числе речь идет о наказании высшего военно-политического руководства России.

Вторая часть декларации касается вопроса возмещения причиненного Украине ущерба. Страны, подписавшие соглашение, приветствуют создание реестра ущерба, который начнет принимать заявки. Государства, подписавшие соглашение, обещают, что российские активы, находящиеся под их юрисдикцией, будут заморожены до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Они также приветствуют обсуждение вопросов использования этих активов и доходов от них на благо Украины.