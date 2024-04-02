Отдел информации 20:43

Российские войска выдвинулись из уже оккупированного города Бахмут в Донецкой области Украины, прорвали линию фронта и достигли стратегически важного города Часов Яр. Офицеры ВСУ говорят, что удержать город будет сложно, поскольку для отражения нападения не хватает живой силы, военной техники и боеприпасов. Более того, российская армия интенсивно использует корректируемые авиабомбы при атаке на этот город, как и на Авдеевку. У украинцев нет ничего в руках, чтобы бороться с теми бомбами, которые разрушили здания и инженерные укрепления. Офицер Национальной гвардии Украины Владимир Черник, участвовавший в боях за город Часов Яр, рассказал телеканалу «Киев 24», что россияне достигли ближайших окрестностей города. «У них есть приказ: взять город Часов Яр. Основные усилия на Бахмутском направлении они направили именно на этот город. Ведь взятие Часового Яра позволит им установить огневой контроль над Константиновкой, частично даже над Краматорском. Это господствующая высота в этом регионе, и взятие Часового Яра даст им огромное преимущество. Но украинские войска не покидают своих позиций, почти все штурмовые действия россиян не имеют полного успеха. То есть украинские войска довольно успешно сдерживают нашествие россиян», — сказал Черняк.

Он также добавил, что сейчас украинские войска делают все возможное, чтобы не дать врагу подойти к городу вплотную. «Противник достаточно близко подошел к Часовому Яру. Сейчас главный вопрос - выстоит украинская армия или нет. Стоит понимать, что если у российской армии есть политическая цель до определенной даты взять какой-то город - он направит всю свою живую силу для того, чтобы это сделать», — пояснил Черняк. По словам офицера, здесь у РФ нет никаких ограничений по использованию артиллерии, КАБов или личного состава. Они любой ценой хотят взять населенный пункт.