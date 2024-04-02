Агаларовы могут потерять «Крокус»

На вопрос, есть ли такая вероятность, он сказал, что не может ответить, что «это невозможно определить»: «Риски есть любые. Я думаю, что «Крокус», к сожалению, никак не защищен сегодня от каких-то внешних факторов».

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов в и нтервью Forbes не смог ответить на вопрос, могут ли после теракта в «Крокус Сити Холле» национализировать компанию.

На вопрос, насколько вероятно, что «Крокус» могут забрать, Агаларов заявил, что «все возможно в сегодняшних реалиях», однако отказался давать оценку, указав, что уже не находится «внутри процессов компании». «Я год не являюсь сотрудником «Крокуса», сижу в другом месте и занимаюсь другим бизнесом. Я не являюсь совладельцем «Крокуса», — подчеркнул Агаларов.

Бизнесмен отметил, что для его отца это «самый сложный момент в жизни», и он «однозначно чувствует давление»: «В сегодняшних реалиях три слова: «Крокус» — Агаларов — теракт, и они теперь неделимы».

По мнению Агаларова, это несправедливо. «Обвинять нас и делать виноватыми без какого-то расследования как минимум нечестно, — сказал он. — «Крокус Сити Холл» был нашим большим домом, он никогда не был для нас коммерческим объектом, а туда зашли террористы и расстреляли фактически наших гостей. В результате мы еще и оказались в информационном поле негодяями, которые не спасли тех, кого не удалось спасти».

Что касается восстановления концертного зала, по словам Агаларова, говорить об этом преждевременно: «Наверняка мы получим видение от людей в нашем государстве, и решение будет принимать отец, имея в виду все эти вводные. Но пока он об этом даже не думает», — сказал бизнесмен.