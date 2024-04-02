Столкновения между израильтянами и армянами в Иерусалиме

Израильтяне при поддержке полиции вошли на территорию армянского квартала «Коровий сад» в Иерусалиме. Об этoм сообщают армянские СМИ.

Представитель армянской общины Седрак Балян утверждает, что полиция, войдя на «территорию без решения суда и без предупреждения», демонтировала установленные ограждения.

Другой представитель общины призвал армян по всему миру объединить усилия и обратиться к правительствам своих стран с призывом оказать давление на Израиль.

Балян также разместил в социальных сетях кадры столкновения между членами армянской общины Иерусалима, включая священников, и израильтянами, проникшими на их территорию.