О чем предупредил министр обороны Франции Шойгу

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню созвонился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Это первый телефонный разговор министров с октября 2022 года.

Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает Le Monde со ссылкой на французское военное ведомство. Минобороны РФ о переговорах пока не сообщало.

Французский министр осудил теракт и заявил, что Париж не обладает никакими доказательствами причастности к этому Украины. Он добавил, что России не следует эксплуатировать тему причастности к «Крокусу» Киева, пишет издание.

Лекорню также осудил войну РФ против Украины и подтвердил намерение Франции продолжать поддерживать украинскую сторону.