В Ростове прогремели взрывы, потом начался крупный пожар

На левом берегу Дона на окраинах Ростова начался крупный пожар. Пламя вспыхнуло в районе улицы Луговой, где расположена промзона, сообщает 161.RU «Новости Ростова», ссылаясь на рассказы очевидцев.

По словам горожан, пожар сопровождался как минимум тремя громкими хлопками. В 18:46 поступило сообщение о том, что на 2-й Луговой, 34 загорелся ангар, заявили в МЧС. По данным министерства, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В 19:35 пожар локализовали. Погибших, пострадавших нет.

О работе ПВО или атаке дронов не сообщается.