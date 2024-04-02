В Москве Армению считают «союзником» России по ОДКБ

Никаких официальных заявлений Армении о том, что она хотела бы разорвать отношения с Россией, в Москве не получали, сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«До нас это не доходит, что они планируют разорвать связи, никаких официальных заявлений на этот счет не было», - заявил Оверчук в интервью «Известиям».

По словам вице-премьера РФ, «Армения — наш союзник по ОДКБ. Армения активно участвует в работе Евразийского экономического союза. Армения является основным бенефициаром, получая очень большие преимущества от своего членства в Евразийском экономическом союзе».