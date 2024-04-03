Вы и убили-с почти по Достоевскому

Леонид Швец, автор haqqin.az

Вся история вокруг теракта в «Крокус Сити Холле» напоминала бы дурацкий анекдот, если бы в ее основе не лежала страшная трагедия. Российские власти настойчиво трагедию превращают в фарс.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что следы теракта в "Крокусе" ведут к украинским спецслужбам. При этом, по его словам, «всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США». Из чего следует, что предупреждение, сделанное американцами по линии спецслужб о готовящемся теракте, было каким-то очень хитрым ходом, попыткой отвести от себя подозрение, что ли.

Патрушев огласил вердикт: Украина

Ранее Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки, сказал, что полученная от американцев информация была слишком общей, что не позволило принять надлежащих мер. А тут, как на зло, выходит статья в The Washington Post, где источники, знакомые с переданным предупреждением, рассказывают, что этот большой развлекательный центр был буквально упомянут среди возможных объектов, где может произойти теракт. Куда еще конкретнее?

Дальше больше: оказывается, и Иран предупреждал Россию о терактах, которые готовит ИГИЛ-К. Источники в Тегеране рассказали Reuters о том, что арестованные в связи со взрывами 3 января в Кермане боевики этой организации дали показания о подготовке акции в России.

Напомним, в начале года террористы-самоубийцы совершили теракт на мемориальных мероприятиях в годовщину смерти генерала Сулеймани, тогда погибло около ста человек. Было арестовано 35 подозреваемых, в том числе лидер базирующегося в Афганистане крыла ИГИЛ-К. Вот от них и были получены сведения, дублирующие информацию американских спецслужб, и их передали в Москву за несколько дней до теракта. Неужели и Тегеран в сговоре с Вашингтоном и Киевом?

Москва не прислушалась и к Тегерану

Кстати, в том же материале The Washington Post, где говорится о том, что «Крокус» был назван в американском предупреждении, утверждается, что американские спецслужбы предупреждали и Иран о январском теракте, несмотря на враждебные отношения с тамошним режимом. Иранцы тоже не смогли воспользоваться своевременной подсказкой. Возможно, их подвело глубокое недоверие к противнику, как в российском случае.

Известно, что Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 19 марта, за три дня до трагедии, поиздевался над американскими предупреждениями: «Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество».

Да, спецслужбы США по состоянию на 8 марта ожидали, что атака произойдет в ближайшие 48 часов, и это, видимо, дало основания высоким профессионалам из ФСБ, после того, как прошли обещанные сроки, заверить свое начальство, что никакой угрозы нет, а имеют место исключительно козни Соединенных Штатов, которые спят и видят, как падают звезды с кремлевских башен.

ФСБ пропускает удар за ударом

Тем непригляднее выглядело российское руководство и ФСБ после пропущенного тяжелого удара. Тем глупее они выглядят, когда выясняются обстоятельства произошедшего, а сверху продолжают рассказывать про «украинский след», но уж больно заманчива цель превратить свой провал в пропагандистскую победу над противником. Так, помнится, было после того, как российский «Бук», откомандированный из сил ПВО в распоряжение Игоря Гиркина, сбил малайзийский «Боинг». Все силы пропагандистов были брошены на то, чтобы уверить весь мир в том, что во всем виноваты украинцы.

«Вы и убили-с», - как сказал герой Достоевского. Но в нынешней России нет никого, кто бы мог предъявить претензии начальству и силовикам, ответственным за гибель людей. И нет ничего, что сдерживало бы начальство и силовиков от новой лжи, которой они заслоняют свой оглушительный провал и очевидное обстоятельство: те, кто пугает страшными внешними угрозами и берутся любыми средствами защищать национальную безопасность, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности России. А с некоторых пор – не только России.