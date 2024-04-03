Леонид Швец, автор haqqin.az 3 апреля 2024, 22:16

Вся история вокруг теракта в «Крокус Сити Холле» напоминала бы дурацкий анекдот, если бы в ее основе не лежала страшная трагедия. Российские власти настойчиво трагедию превращают в фарс. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что следы теракта в "Крокусе" ведут к украинским спецслужбам. При этом, по его словам, «всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США». Из чего следует, что предупреждение, сделанное американцами по линии спецслужб о готовящемся теракте, было каким-то очень хитрым ходом, попыткой отвести от себя подозрение, что ли.

Ранее Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки, сказал, что полученная от американцев информация была слишком общей, что не позволило принять надлежащих мер. А тут, как на зло, выходит статья в The Washington Post, где источники, знакомые с переданным предупреждением, рассказывают, что этот большой развлекательный центр был буквально упомянут среди возможных объектов, где может произойти теракт. Куда еще конкретнее? Дальше больше: оказывается, и Иран предупреждал Россию о терактах, которые готовит ИГИЛ-К. Источники в Тегеране рассказали Reuters о том, что арестованные в связи со взрывами 3 января в Кермане боевики этой организации дали показания о подготовке акции в России. Напомним, в начале года террористы-самоубийцы совершили теракт на мемориальных мероприятиях в годовщину смерти генерала Сулеймани, тогда погибло около ста человек. Было арестовано 35 подозреваемых, в том числе лидер базирующегося в Афганистане крыла ИГИЛ-К. Вот от них и были получены сведения, дублирующие информацию американских спецслужб, и их передали в Москву за несколько дней до теракта. Неужели и Тегеран в сговоре с Вашингтоном и Киевом?

Кстати, в том же материале The Washington Post, где говорится о том, что «Крокус» был назван в американском предупреждении, утверждается, что американские спецслужбы предупреждали и Иран о январском теракте, несмотря на враждебные отношения с тамошним режимом. Иранцы тоже не смогли воспользоваться своевременной подсказкой. Возможно, их подвело глубокое недоверие к противнику, как в российском случае. Известно, что Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 19 марта, за три дня до трагедии, поиздевался над американскими предупреждениями: «Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество». Да, спецслужбы США по состоянию на 8 марта ожидали, что атака произойдет в ближайшие 48 часов, и это, видимо, дало основания высоким профессионалам из ФСБ, после того, как прошли обещанные сроки, заверить свое начальство, что никакой угрозы нет, а имеют место исключительно козни Соединенных Штатов, которые спят и видят, как падают звезды с кремлевских башен.