В Баку презентовали «Электронный адвокатский ордер»

3 апреля 2024, 22:32

В отеле Badamdar Estate в среду, 3 апреля, состоялась презентация для общественности электронных ордеров, электронных договоров и других электронных услуг, организованная Коллегией адвокатов Азербайджана.

В мероприятии приняли участие члены президиума Коллегии, представители государственных и частных структур, неправительственных организаций, СМИ. Сначала на церемонии был продемонстрирован видео-отчет Коллегии о проделанной за 2023 год работе. Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров подробно проинформировал приглашенных на презентацию о проведенной за последние годы работе в Коллегии. Он отметил, что в последнее время в адвокатуре уделяется большое внимание применению информационно-коммуникационных технологий, в этой сфере подписаны определенные проекты, в том числе созданная Коллегией система «Электронный адвокатский ордер» уже используется юристами.

С 2023 года электронный адвокатский ордер уже внедрен в качестве пилотного проекта в 5 адвокатских бюро Азербайджана. Постановлением президиума Коллегии адвокатов Азербайджана от 3 марта 2024 года предусмотрено, что до конца года «Электронный адвокатский ордер» будет использоваться параллельно с бумажным носителем, а со следующего года - в обязательном порядке, заявил Анар Багиров. По его словам, решения судов о назначении адвокатов за государственный счет теперь распределяются между соответствующими адвокатскими бюро в режиме онлайн без человеческого фактора. «Среди проделанных работ одним из самых важных стал запуск электронного адвокатского ордера. Теперь граждане могут заключить договор об оказании юридической помощи с адвокатом из любой точки мира онлайн, не посещая адвокатские бюро», - сказал Анар Багиров.