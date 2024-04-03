Великобритания передаст Украине «минные плуги»
Британское Министерство обороны подписало контракт с компанией Pearson Engineering на поставку Украине машин для разминирования.
Pearson Engineering - известная британская компания в этой сфере, поставляющая оборудование для разминирования армиям многих стран.
Согласно контракту с Минобороны, фирма Pearson Engineering отремонтирует и приведет в полный порядок «минные плуги», пожертвованные Украине Вооруженными силами Великобритании.
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