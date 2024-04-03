Великобритания передаст Украине «минные плуги»

Британское Министерство обороны подписало контракт с компанией Pearson Engineering на поставку Украине машин для разминирования.

Pearson Engineering - известная британская компания в этой сфере, поставляющая оборудование для разминирования армиям многих стран.

Согласно контракту с Минобороны, фирма Pearson Engineering отремонтирует и приведет в полный порядок «минные плуги», пожертвованные Украине Вооруженными силами Великобритании.