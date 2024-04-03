Эрдоган об инфляции в Турции

Он подтвердил ранее озвученные планы снизить инфляцию во второй половине года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости покончить с инфляцией в рамках среднесрочной программы развития республики.

«Мы полны решимости реализовать нашу среднесрочную программу и 12-й план развития экономики, которые являются дорожной картой в экономической области. Надеюсь, во второй половине года мы станем свидетелями снижения инфляции», - сказал Эрдоган на ифтаре в президентском дворце в Анкаре с представителями правоохранительных органов.

Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

О планах снижения инфляции ранее в среду было заявлено по итогам заседания координационного совета по экономике, который состоялся под председательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Совет был созван после оглашения Национальным институтом статистики данных по инфляции в Турции в марте. Она выросла на 3,16%, составив 68,5% в годовом исчислении в сравнении с 67,07% в феврале.

По состоянию на конец 2023 года инфляция в Турции официально составляла 64,77%. К концу 2024 года турецкий ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 36%.