Палестина просит принять ее в ООН

«В соответствии с методами работы мы распространили письмо среди членов Совета Безопасности, - цитирует ТАСС Фрезьер. - Мы консультируемся с каждым членом [Совбеза] о дальнейших шагах, работа [по заявке] уже ведется».

Председательствующая в Совете Безопасности (СБ) ООН в апреле Мальта распространила среди членов этого органа письмо Палестины с просьбой рассмотреть принятие страны в качестве постоянного члена всемирной организации. Об этом сообщила журналистам постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер.

В письме постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура содержится запрос на «возобновление рассмотрения заявки Советом Безопасности ООН в апреле 2024 года». Помимо этого, палестинское диппредставительство приложило к своему запросу письма с поддержкой заявки вступления Палестины в ООН от группы арабских государств во всемирной организации, Организации исламского сотрудничества, а также Движения неприсоединения. К письму также приложен список из 140 государств, которые к настоящему времени признали Палестину в качестве государства.

Палестина подавала заявление на вступление в ООН в качестве постоянного члена в 2011 году, однако позднее решила временно остаться в статусе постоянного наблюдателя. По словам Мансура, это было сделано, чтобы убедить колеблющиеся страны в том, что Палестина достойна быть полноправным членом всемирной организации. Помимо Палестины в статусе постоянного наблюдателя при ООН находится только Святой престол (Ватикан).

Процесс приема страны в члены ООН, как указывается на сайте всемирной организации, производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Для получения рекомендации СБ за заявку страны должны проголосовать 9 из 15 членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов органа (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. После этого вопрос выносится на рассмотрение Генассамблеи ООН, где заявка на вступление страны должна набрать две трети голосов.