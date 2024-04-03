Журналист Сеймур Херш: ЦРУ предупреждало Россию о теракте в «Крокусе»

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление США предупреждало Россию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом он написал в своей колонке на интернет-портале Substack.

«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере одно было маркировано «срочно» и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — отметил он.

По словам анонимного собеседника Херша, Вашингтон также подтверждал Москве, что его данные о готовящейся атаке в «Крокусе» являются «достоверными». Источники предупреждали, что теракт произойдет в «краткосрочной» перспективе. Журналист добавил, что американская разведка заранее не знала, что целью атаки станет «Крокус». Однако было известно о месте «публичного скопления».

Ранее The New York Times и Washington Post со ссылкой на чиновников сообщали, что США за две недели сообщили России и Ирану конкретные цели террористов.