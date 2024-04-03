Смертельная непогода в Москве

Из-за штормового ветра в Москве пострадали 17 человек, двое из них погибли, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь…» — написал он.

«Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места…» — добавил глава города.