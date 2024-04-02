Зеленский ответил на критику: Россия понимает только язык силы

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом украинский лидер прокомментировал призыв ООН прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру в России после ударов беспилотников в Татарстане.

Зеленский поблагодарил «различные международные организации, которые постоянно что-то осуждают». Он предложил представителям этих организаций приехать в Харьков, который войска РФ регулярно обстреливают, а затем «что-то осуждать».

«Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света, без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает.

И все осуждения относительно незаконной оккупации нашей территории, ударов по нашей энергетике, блэкаутов, которые мы пережили во время этих двух лет, подрыва нашей инфраструктуры, гидроэлектростанций… Все эти осуждения не привели к уменьшению атак РФ. Это свидетельствует о том, что эти люди понимают только то, когда есть мощный ответ, поэтому я считаю, что наши западные партнеры должны поддерживать украинские ответы», - заявил президент Украины.

С начала 2024 года украинские беспилотники нанесли более 10 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища. По подсчетам Reuters, по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года.

Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. По информации издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.