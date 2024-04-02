Италия раскритиковала антиазербайджанские заявления Франции

Заявления министра иностранных дел Франции наносят ущерб усилиям посредников в построении мира на Южном Кавказе, заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли.

«Перемирие между Азербайджаном и Арменией стало прочным благодаря ответственности обеих стран, но... любое импровизированное заявление представителей других институтов, кроме вовлеченных сторон, рискует усилить напряженность», - сказал Чириелли.

Замглавы МИД Италии отметил, что «заявления на совместной пресс-конференции с госсекретарем США (Энтони Блинкеном – ред.), сделанные министром иностранных дел Французской Республики Стефаном Сежурне, конечно, не способствуют успокоению ситуации». «Было бы уместно и полезно, чтобы французский министр Сежурне не наносил ущерба усилиям многих, кто со здравым смыслом продвигается вперед к окончательному умиротворению этого района», — приводит слова замминистра издание Giornale Diplomatico («Дипломатический журнал»).