Кадыров поручил чиновникам оплатить долги чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников региона оплатить долги местных жителей в магазинах.

«Многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», — цитируют Кадырова российские СМИ.

По его словам, о ситуации с долгами ему сообщила его дочь, замруководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижат Кадырова.