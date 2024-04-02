Посол Франции подтверждает опасения Баку: «Мы поставляем вооружение Армении»

Посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи своими заявлениями в интервью армянским СМИ о поставках оружия Армении подтвердил, что опасения Баку оправданы.

«Если бы поставляемое Армении французское оружие не имело боевого предназначения, Азербайджан всякий раз не выдвигал бы претензии», - заявил французский дипломат.

Он также отметил, что французское оружие хорошо зарекомендовало себя на рынке и не нуждается в дополнительных подтверждениях качества.

Посол добавил, что Франция - первая страна НАТО, которая поставляет оружие члену ОДКБ, то есть Армении. Сотрудничество двух стран также включает переквалификацию военных и помощь французских инструкторов по обучению в Армении и Франции, заявил дипломат.