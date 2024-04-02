Утверждается, что будут применены сотни беспилотников и ракет. Израильские воздушные силы уже приведены в состояние боевой готовности. Над регионом фиксируются проблемы с GPS.

Журналист газеты «Исраэль Ха Йом» Яир Альтман пишет: «Высокопоставленные сотрудники ЦРУ сообщили Израилю, что Иран атакует израильскую территорию в ближайшие 48 часов. В сценарии говорится о комбинированной атаке роя беспилотников и крылатых ракет, которые будут запущены непосредственно из Ирана по объектам стратегической важности».

Армия обороны Израиля решила увеличить численность личного состава и дополнительно призвать резервистов в систему противовоздушной обороны. Об этом вечером 3 апреля сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее о том же писал военный обозреватель Walla Амир Бохбот. По его данным, многие резервисты частей ПВО в последние дни стали получать телефонные звонки с просьбой проверить, смогут ли они срочно явиться на службу в случае необходимости.

После угроз Ирана отомстить Израилю за убийство генерала Мохаммада Резы Захеди ЦАХАЛ повысил бдительность на севере страны и вокруг Эйлата на юге. Военные опасаются, что иранцы попытаются атаковать Израиль с помощью ракет или дронов силами шиитских ополченцев в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане.

Также 3 апреля министр обороны Израиля Йоав Галант посетил учения Службы тыла в Хайфе – крупнейшем городе на севере Израиля.