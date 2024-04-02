Готовится визит премьера Греции в Турцию

Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источников, на встрече «обсуждались региональные и международные вопросы, дорожная карта двустороннего сотрудничества и подготовка к предстоящему в мае визиту премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Анкару».

Визит Мицотакиса будет ответным на визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 7 декабря в Афины, который, по словам греческого премьера, стал еще одним шагом в формировании хороших отношений между двумя странами.

Греция и Турция подписали 7 декабря декларацию об отношениях дружбы и добрососедства в ходе встречи Эрдогана с Мицотакисом. По мнению Мицотакиса, подписанная декларация позволит Греции и Турции в дальнейшем расширить повестку диалога, экономическое сотрудничество и укрепить взаимное доверие.