Кадры уничтожения российского танкового полка

Проект DeepState опубликовал видео уничтожения российского танкового полка под Авдеевкой.

30 марта Россия попыталась провести крупнейшее с начала войны танковое наступление в Украине под Авдеевкой, однако была разгромлена. Американский военный аналитик Дэвид Акс представил подробности этого танкового наступления российских войск в статье для Forbes.

Российские вооруженные силы стремились прорвать позиции ВСУ с использованием 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП). Сражение развернулось вдоль дороги от села Тоненькое до населенного пункта Уманское. Украинская армия предварительно обнаружила подход российских подразделений, состоящих из крупных колонн бронетехники. В ходе боя Россия потеряла 12 танков и восемь БМП. Российские войска оказались жертвами обширных минных полей, а также атак дронов и противотанковых ракетных комплексов.