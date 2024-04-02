Боевики атаковали полицейские участки в Иране

Участники суннитской организации «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») совершили нападение на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщил заместитель губернатора Алиреза Мархамати агентству IRNA.

«Недавно произошел террористический акт против полицейских участков в Раске и Чабахаре», — указал чиновник.

По его словам, ситуация на данный момент под контролем, дополнительная информация будет предоставлена позднее.