Раиси о войне с Израилем

Президент Ирана Ибрагим считает, что сегодня невозможно нормализовать отношения с Израилем, передает агентство Tasnim.

«Нормализация отношений с Израилем - это все равно, что сделать ставку на проигравшую лошадь, сегодня это невозможно», - заявил Раиси на видеоконференции, проведенной в преддверии Международного дня Аль-Кудс.

«Сегодня компромиссные планы ушли в архив истории, и невозможно реализовать ни один план без присутствия палестинцев», - добавил он.