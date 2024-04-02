Великобритания может выйти из-под юрисдикции Евросуда

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил , что Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет оставить поток нелегальных мигрантов .

«Я уверен, что обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде, поскольку это имеет основополагающее значение для нашего суверенитета», - заявил Сунак, комментируя решения Европейского суда по правам человека, помешавшие британскому правительству еще в 2022 году начать высылать нелегалов в Руанду, с которой королевство заключило соответствующее соглашение.

Издание отмечает, что Сунак впервые за неполные полтора года своего премьерства сделал заявление о возможности выхода страны из ЕСПЧ. Ранее за это активно выступала прежняя глава британского МВД Суэлла Браверман, однако ее преемник Джеймс Клеверли в ноябре 2023 года говорил, что не хочет подрывать сотрудничество между Великобританией и «странами, приверженными ЕСПЧ».

Напомним, в сентябре 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), таким образом, она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).