«Шахеды» налетели на Харьков: взрывы, погибшие...

Харьковская область Украины подверглась атакам множественных «шахедов», запущенных из российской Белгородской области, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Харьковской и соседней Сумской областях действует воздушная тревога. О полетах и взрывах ударных дронов над Харьковом также сообщают местные паблики.

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава области Олег Синегубов написали в своих телеграм-каналах, что в городе уже трое погибших; по предварительным данным, это сотрудники спасательной службы, «которые приехали ликвидировать последствия обстрела жилых домов», пишет Терехов.

Независимого подтверждения, что стало объектом обстрела, пока нет. Российская сторона также не сообщала об этой атаке.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, на Харьковщину движется новая группа БПЛА с юго-востока, ранее они находились над Днепропетровской областью.