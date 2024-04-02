Граждан Азербайджана призвали помнить о правилах безопасности

В ведомстве рекомендуют гражданам держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий, рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в связи с наблюдаемой на территории Азербайджана ветреной погодой призывает граждан не пренебрегать правилами безопасности.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана также обратилось к населению в связи с сильным ветром. В пресс-службе ведомства заявили, что порывы ветра в Баку и на Апшеронском полуострове усилятся до 30-35 м/с.

Минэкологии призывает к бдительности и осторожности, рекомендует не оставлять детей без присмотра. «Также опасно стоять вблизи строительных площадок, рядом с легкими конструкциями, под рекламными щитами, высокими деревьями, электрическими столбами и проводами, парковать автомобили в безопасных местах», - заявили в ведомстве.

В сводке Национальной гидрометеорологической службы говорится, что на 8:00 4 апреля скорость ветра в Баку и на Апшероне достигала 30 м/с. По словам директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедовой, сильный ветер к вечеру ослабнет.