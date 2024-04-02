День начинается с угроз НАТО

"Гореть будут эти базы. Там [на территории Украины] уже был Яворовский полигон, где натовцы тренировали войска. И все. Это абсолютно законная цель", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, "как отреагирует Россия, если Североатлантический альянс прислушается к просьбам Киева вернуться к практике тренировок в Украине и развертыванию там ремонтных баз".

По его словам, "российская угроза существует только в умах американских, в умах западноевропейских": "И именно тех, кто на сегодняшний день в основу своей политики на внешнем контуре ставит конфронтацию с Россией

Правда состоит в том, что рано или поздно западным элитам придётся отчитываться перед своим обществом, зачем и куда ушли эти деньги... И для того, чтобы выглядеть более или менее правдоподобно перед обывателем, они будут говорить: да, мы делали это для того, чтобы Россия на нас не напала, и, если бы мы этого не сделали, она бы на нас напала. В этом, конечно, парадокс нынешней ситуации".