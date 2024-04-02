Зеленский отказал Карлсону

Президент Владимир Зеленский проигнорировал многочисленные просьбы об интервью. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон в разговоре с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Мы направили много запросов об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Разумеется, он их проигнорировал», – сказал он.

Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина в феврале 2024 года.