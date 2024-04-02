Прогноз от лидера «Хезболлы»

Израиль не подчиняется резолюциям Совета Безопасности ООН, попирает международные законы и игнорирует обращенные к нему призывы мировой общественности. Об этом заявил лидер шиитской партии "Хезболла" шейх Хасан Насралла в телеобращении, которое транслировал телеканал NBN.

"В сложившейся ситуации следует проявить твердость и продолжать операции в секторе Газа и на всех вспомогательных фронтах в Ираке, Йемене и Ливане. Упорство Израиля обратится против него самого, и война в Газе завершится победой сил сопротивления", - подчеркнул шиитский политик.

Насралла призвал иностранные СМИ "обратить внимание не на людские потери, а на успехи бойцов, сражающихся с Израилем".

"Мы должны нанести поражение врагу и всем, кто стоит за ним. Операция [движения ХАМАС] "Наводнение аль-Аксы" 7 апреля 2023 года поставила сионистское образование [Израиль] на грань исчезновения", - отметил он.

Лидер "Хезболла" также приветствовал "ясную и решительную позицию Ирана по палестинскому вопросу и его поддержку освободительных движений в регионе".