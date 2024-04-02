МИД: Армения все отрицала

350 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора Армении с ноября 2020 года, говорится в заявлении МИД.

«В постконфликтный период (с ноября 2020 года) в результате подрывов мин, которые происходили почти ежедневно в результате продолжающейся со стороны Армении минной угрозы, жертвами в общей сложности стали 350 азербайджанцев», - говорится в заявлении МИД.

При этом в результате подрыва на минах погибли 65 человек, включая 50 гражданских и 15 военных.

МИД подчеркивает, что несмотря на неоднократные призывы к Армении предоставить карты заминированных территорий, чтобы положить конец этой угрозе, она долгое время вообще отрицала существование таких карт.

«Достоверность минных карт, представленных Арменией в результате давления международного сообщества, охватывающей небольшую часть заминированных территорий, составила всего 25%. Более 55% последних инцидентов, связанных с минами, произошли за пределами территорий, охваченных предоставленными данными», - указывает ведомство.

В МИД считают, что действия Армении в отношении минной угрозы являются еще одним ударом по мерам, принятым в направлении устойчивого мира и укрепления доверия на Южном Кавказе в постконфликтный период.

В ведомстве отмечают, что в Международный день просвещения о минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием (отмечается 4 апреля), Азербайджан еще раз призывает международное сообщество принять последовательные меры по осуждению минной угрозы Армении, предоставлению этой страной карт минных полей и оказанию поддержки в ликвидации минной угрозы в Азербайджане.