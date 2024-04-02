В Баку стартовала пятисторонняя встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских стран. Как передает haqqin.az, темой встречи являются «Экологические угрозы и преступления в водах Каспийского моря: стратегии прокуратур по защите морской среды». Выступивший на встрече генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и пожелал «скорейшего выздоровления пострадавшим».

Он отметил, что руководство страны уделяет особое внимание вопросам защиты окружающей среды, организации природопользования, эффективного использования подземных вод, минеральных природных ресурсов, их восстановления, наблюдения и прогнозирования гидрометеорологических процессов.

Генпрокурор напомнил, что указом президента Азербайджана 2024 год объявлен «Годом солидарности зеленого мира». Один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как «Страна чистой окружающей среды и зеленого роста».

В соответствии с этим приоритетом ведется работа по улучшению окружающей среды, восстановлению и увеличению зелени, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии. Как успешный результат государственной политики в области окружающей среды и экологии, в нашей стране с 11 по 24 ноября текущего года пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. В рамках этого престижного мероприятия Генпрокуратура планирует организовать заседание, посвященное решению вопросов, связанных с климатическими проблемами.

По его словам, Генпрокуратура поддерживает сотрудничество прикаспийских государств в направлении решения экологических проблем Каспийского моря. На встрече представителей генпрокуратур в России в 2021 году была подписана «Декларация генеральных прокуроров прикаспийских государств о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на Каспии». Этот документ определил основу дальнейших встреч и взаимовыгодного сотрудничества.