Американские ракеты будут сдерживать Китай

Для сдерживания Китая США намерены разместить в Азии свои ракеты средней дальности. Об этом в интервью японской газете Yomiuri сообщил командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане Чарльз Флинн.

Генерал заявил, что США планируют развивать сотрудничество с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе и намерены вскоре разместить на их территории свои ракетные установки. Это обосновывается «поиском путей противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая.

Конкретных данных о том, какие именно ракеты запланированы к поставкам, Флинн не привел. Однако издание, со своей стороны, предположило, что речь идет о пусковых установках Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракет SM-6.