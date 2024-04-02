Фархад Мамедов, автор haqqin.az 11:10

Ни один из представителей властей Армении, включая премьер-министра Пашиняна, ни разу не заявлял о том, что вопрос вывода из Гюмри 102-й российской военной базы значится в текущей повестке дня. И всякий раз, когда в общественном пространстве поднималась эта тема, представители властей заявляли, что данный вопрос не является темой обсуждения.

И вот теперь, когда в адрес Еревана из Москвы доносится все более жесткая риторика и неприкрытые угрозы, один из соратников Пашиняна, заместитель председателя парламентской Комиссии по обороне и безопасности Армен Хачатрян, заявил на встрече с журналистами, что российская военная база будет выведена из Армении, «когда придет время». Справедливости ради отметим, что, отказываясь публично обсуждать эту тему, высокопоставленные представители местной власти неоднократно подчеркивали, что военное присутствие России не только не играет позитивной роли, но и представляет угрозу для безопасности Армении. На что официальная Москва неизменно заявляла о «недопустимости» любых обсуждений данного вопроса. Следует подчеркнуть, что Россия весьма чувствительно относится к вопросу своего военного присутствия в Армении, а потому агрессивно реагирует на любые намеки его ограничить.

По мнению аналитиков, заявление Армена Хачатряна, отметившего, что «дальнейшая судьба 102-й российской базы в Армении зависит от контуров будущей архитектуры безопасности страны», свидетельствует о том, что в случае, если правительство Армении получит от Запада гарантии безопасности, оно непременно поднимет вопрос о выводе 102-й базы. При этом Хачатрян добавил, что российская военная база не оказала Армении никакой конкретной помощи, а созданная Россией система безопасности существовала лишь на бумаге. По словам армянского парламентария, Ереван для обеспечения своей безопасности работает в настоящее время по всем возможным направлениям, а также делает все необходимое - нравится это кому-то или нет - для адаптации своей системы безопасности к современным требованиям. Хачатрян также не обошел вниманием в контексте предстоящего саммита Армения-США-ЕС заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой, по словам которой Армения «должна помнить, куда Соединенные Штаты заводили своих ближайших союзников».

«Армения еще никогда не обладала столь высоким уровнем субъектности, и с ней сегодня считаются как США, так и Евросоюз», - подчеркнул депутат. Заявление Армена Хачатряна о том, что российская военная база будет выведена, «когда придет время», прозвучавшее буквально за сутки до запланированных в Брюсселе трехсторонних переговоров США-Армения-Европейский союз, свидетельствует о том, что на саммите механизмы обеспечения безопасности будут обсуждаться однозначно. В противном случае Армения не рискнула бы предпринимать столь явные шаги по выходу из сферы военного, политического и экономического влияния России. Ранее кабинет Пашиняна уже запустил «пробный шар», заявив, что с 1 августа 2024 года российские пограничники покинут территорию международного аэропорта Еревана «Звартноц». В ответ последовала серия заявлений Москвы, выдержанных в недоуменно-агрессивных тонах. Но если речь зайдет о выводе из Гюмри 102-й базы, то, полагаем, Россия вряд ли ограничится агрессивными заявлениями. Рассуждая о планах правительства Пашиняна, связанных с ограничением военного присутствия России в Армении, российский политолог Евгений Михайлов заявил, что все это «ведет к разрушению армянского государства».