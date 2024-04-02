Армения выдворяет российскую базу. Москва угрожает наш обзор
Ни один из представителей властей Армении, включая премьер-министра Пашиняна, ни разу не заявлял о том, что вопрос вывода из Гюмри 102-й российской военной базы значится в текущей повестке дня. И всякий раз, когда в общественном пространстве поднималась эта тема, представители властей заявляли, что данный вопрос не является темой обсуждения.
И вот теперь, когда в адрес Еревана из Москвы доносится все более жесткая риторика и неприкрытые угрозы, один из соратников Пашиняна, заместитель председателя парламентской Комиссии по обороне и безопасности Армен Хачатрян, заявил на встрече с журналистами, что российская военная база будет выведена из Армении, «когда придет время».
Справедливости ради отметим, что, отказываясь публично обсуждать эту тему, высокопоставленные представители местной власти неоднократно подчеркивали, что военное присутствие России не только не играет позитивной роли, но и представляет угрозу для безопасности Армении.
На что официальная Москва неизменно заявляла о «недопустимости» любых обсуждений данного вопроса. Следует подчеркнуть, что Россия весьма чувствительно относится к вопросу своего военного присутствия в Армении, а потому агрессивно реагирует на любые намеки его ограничить.
По мнению аналитиков, заявление Армена Хачатряна, отметившего, что «дальнейшая судьба 102-й российской базы в Армении зависит от контуров будущей архитектуры безопасности страны», свидетельствует о том, что в случае, если правительство Армении получит от Запада гарантии безопасности, оно непременно поднимет вопрос о выводе 102-й базы.
При этом Хачатрян добавил, что российская военная база не оказала Армении никакой конкретной помощи, а созданная Россией система безопасности существовала лишь на бумаге.
По словам армянского парламентария, Ереван для обеспечения своей безопасности работает в настоящее время по всем возможным направлениям, а также делает все необходимое - нравится это кому-то или нет - для адаптации своей системы безопасности к современным требованиям.
Хачатрян также не обошел вниманием в контексте предстоящего саммита Армения-США-ЕС заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой, по словам которой Армения «должна помнить, куда Соединенные Штаты заводили своих ближайших союзников».
«Армения еще никогда не обладала столь высоким уровнем субъектности, и с ней сегодня считаются как США, так и Евросоюз», - подчеркнул депутат.
Заявление Армена Хачатряна о том, что российская военная база будет выведена, «когда придет время», прозвучавшее буквально за сутки до запланированных в Брюсселе трехсторонних переговоров США-Армения-Европейский союз, свидетельствует о том, что на саммите механизмы обеспечения безопасности будут обсуждаться однозначно. В противном случае Армения не рискнула бы предпринимать столь явные шаги по выходу из сферы военного, политического и экономического влияния России.
Ранее кабинет Пашиняна уже запустил «пробный шар», заявив, что с 1 августа 2024 года российские пограничники покинут территорию международного аэропорта Еревана «Звартноц». В ответ последовала серия заявлений Москвы, выдержанных в недоуменно-агрессивных тонах. Но если речь зайдет о выводе из Гюмри 102-й базы, то, полагаем, Россия вряд ли ограничится агрессивными заявлениями.
Рассуждая о планах правительства Пашиняна, связанных с ограничением военного присутствия России в Армении, российский политолог Евгений Михайлов заявил, что все это «ведет к разрушению армянского государства».
«Если Ереван будет играть так и дальше, то он в принципе может потерять государственность. Потому что Армения сейчас вооружается с помощью стран Запада. Более того, 5 апреля планируется встреча Пашиняна, Урсулы фон дер Ляйен и Блинкена в Брюсселе, где, возможно, будет подписан некий пакт о защите Армении. Мы все помним, что и Украина подписывала подобные пакты, а также помним, чем для Киева это закончилось», – сказал Михайлов.
Армянский политолог Арег Кочинян также ожидает, что в Брюсселе, помимо договоров экономического характера, будут также достигнуты конкретные соглашения по вопросам политики и безопасности.
В частности, по словам Кочиняна, будет обсуждена возможность приобретения Арменией посредством Европейского механизма мира оружия несмертельного действия (ОНД).
Как известно, Брюссель с помощью этого механизма помогает странам, не являющимся членами ЕС, повысить оборонный потенциал.
В этой связи нелишне напомнить, что недавно председатель Национального собрания Армении Ален Симонян также не исключил, что во время брюссельского саммита будет объявлено о помощи, которую предоставят Армении посредством Европейского механизма мира.
«Речь идет о средствах нелетального действия, например, касках, бронежилетах и оптических средствах», - уточнил Кочинян.
По всей видимости, следует ожидать, что в зависимости от решений, которые будут приняты в Брюсселе, Россия уже в ближайшие недели определит контуры политики в отношении Армении, а также свои военно-политические планы, связанные с решением на Южном Кавказе «армянского вопроса».