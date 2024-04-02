Ректор UNEC предложил создать Kомиссию по развитию высшего образования
Ректор UNEC профессор Адалят Мурадов, принимая во внимание цифровизацию высшего образования, важность формирования современных взглядов на образование новой эпохи, а также другие важные моменты в этом направлении, на своей официальной странице в Facebook выступил с предложением.
«Принимая во внимание цифровизацию высшего образования в современную эпоху и в связи с этим серьезные изменения в философии, содержании и общем развитии высшего образования, начало новой эпохи в Азербайджане, важность формирования новых взглядов на образование новой эпохи, значение повышения образовательного потенциала Азербайджана в новую эпоху и необходимость его реализации, а также зарубежный опыт, предлагаем создать Kомиссию по развитию высшего образования в Азербайджане», – сказал Адалят Мурадов.