Немцы помогают России отстраивать оккупированный Мариуполь

Немецкие компании косвенно помогают России восстанавливать временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Об этом говорится в расследовании информационной программы Tagesschau.

К процессу реконструкции города привлекли дочернюю компанию Knauf, специализирующуюся на производстве строительных материалов. Knauf участвует в поставке строительных материалов по заказу Минобороны России для проекта в Мариуполе.

Кроме того, в восстановлении города участвует фирма WKB Systems из Мюнстерланда, Северный Рейн-Вестфалия. Она вовлечена в производство оборудования для строительства ячеистого бетона, который используется в процессе восстановления Мариуполя. Сообщается, что WKB Systems имеет бизнес-связи с российским бизнесменом Виктором Будариным, однако ни одна из этих компаний не находится под санкциями.