Шведы будут охранять Европу от россиян

Самолеты ВВС Швеции в течение наступившей весны могут быть переброшены за пределы королевства для охраны восточных рубежей НАТО. Об этом сообщил телеканал SVT.

"Уже в конце весны, я думаю, мы увидим участие Швеции в воздушном патрулировании. Мы находимся в постоянном контакте с ВВС Швеции и определим конкретные сроки, это будет уже совсем скоро", - приводит издание слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.

Шведская военная авиация участвовала в опознавании самолетов РФ над Балтийским морем. Координация велась натовскими военными, однако сами летчики находились под командованием ВС королевства. Примерно через месяц пилотов могут перебросить в одну из стран, участвующих в воздушном патрулировании (NATO Air Policing Mission), задача которого состоит в опознавании иностранных самолетов, приближающихся к границам НАТО. Патрулирование проводится в государствах Балтии, в Исландии, в районе Черного моря и на юге Европы, уточняет телеканал.

Хельсинки и Стокгольм получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите в Мадриде в июне 2022 года. 7 марта текущего года протокол о присоединении официально вступил в силу, королевство стало 32-м членом альянса.