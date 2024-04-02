12:29

В рамках Дней культуры Беларуси в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф. Ахундова состоялся круглый стол с участием деятелей культуры Азербайджана и Беларуси. Как передает корреспондент haqqin.az, в круглом столе принимали участие представители национальных музеев, изобразительного искусства, деятели кино и музыки.

Модератором круглого стола выступил советник министра культуры Азербайджана Джахангир Селимханов, который отметил необходимость выстраивания в новом формате связей между двумя странами в области культуры. На круглом столе выступили директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова, и.о. гендиректора Агентства кино Азербайджана Орхан Фикретоглу, директор Национального музея искусств Беларуси Анна Кононова, гендиректор киностудии «Беларусьфильм» Алексей Юрий Марьянович, начальник управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун, гендиректор Белорусской государственной филармонии Никита Александр Иванович и другие. В ходе круглого стола Ширин Меликова и Анна Кононова подписали меморандум о сотрудничестве двух музеев.

Руководство «Беларусьфильм» предложило провести в Беларуси Дни азербайджанского кино. Джахангир Селимханов сказал haqqin.az, что Дни культуры Беларуси и, в частности, круглый стол, были подготовлены на высоком уровне, у специалистов, деятелей искусства появилась возможность общения и определения форм сотрудничества по разным направлениям. «Проведена большая работа для организации этих Дней культуры, чтобы свести вместе деятелей искусства, музыки, кино, книжного дела… Есть реальный интерес вместе делать общее дело», - говорит Селимханов. По его словам, налажены личные связи, определены планы для организации гастролей театров, концертов, фестивалей фильмов, выставок картин, совместных съемок фильмов.