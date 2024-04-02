Бывший глава МИД Армении Вардан Осканян, создавший «общественный Комитет по возвращению армян в Карабах», и некоторые члены Комитета в начале года провели встречу с секретарем Совбеза Арменом Григоряном, который дал понять, что «вопрос Карабаха закрыт». Об этом пишут армянские СМИ.

«Комитет счел необходимым проинформировать соответствующие ведомства о своих действиях, надеясь, что они окажут хотя бы теневую поддержку в некоторых вопросах. Встреча с Григоряном длилась 20-30 минут и прошла в холодной обстановке. Григоряну попытались дать понять, что даже если не удастся добиться серьезных результатов, то по крайней мере вопрос нужно держать в повестке. Однако Григорян даже не пожелал до конца выслушать членов Комитета», - говорится в публикации.