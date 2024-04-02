Кто о чем, а Россия о НАТО и Украине

Украина превратилась в «настоящее террористическое государство». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования в Украине.

«Сегодня сама Украина стала откровенным террористическим государством: 10 лет терроризирует граждан своей страны и за ее пределами», - утверждает Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что «западные страны пытаются заставить всех участников НАТО подписаться под обязательной помощью Киеву, лишь бы тот продолжал воевать с РФ».

«Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО, заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательное предоставление финансирования и вооружений киевскому режиму, лишь бы он продолжал воевать с Российской Федерацией», - сказал российский министр.