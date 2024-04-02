ЧП на Запорожской АЭС

В результате российских обстрелов 4 апреля была отключена одна из двух линий внешнего снабжения электричеством Запорожской атомной электростанции, сообщила украинская компания «Энергоатом».

Отмечается, что перестала работать линия мощностью 330кВ, однако вторая линия мощностью 750кВ продолжает работать.

Как сказано в сообщении, отключение «снова угрожает созданием аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, поскольку в случае отключения этой — последней — линии связи с отечественной энергосистемой станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции».

Расположенная на левом берегу Днепра Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками. Правый берег реки остается под контролем Украины. В конце марта «Энергоатом» сообщал, что с начала российской оккупации АЭС пережила восемь полных блэкаутов и один частичный.