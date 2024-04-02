Пенсионер с игрушечным автоматом требовал встречи с Путиным

По словам задержанного, он уже 15 лет пытается попасть на прием к Владимиру Путину.

Как рассказали в МВД, утром 3 апреля сотрудники ФСО на камерах видеонаблюдения увидели у АП неизвестного человека с автоматом Калашникова на плече. Мужчину «заблокировали между дверями при входе», после чего доставили в отдел полиции УВД по ЦАО.

«В ходе проверки информации было установлено, что гражданин 1954 года рождения пытался попасть на прием в АП, при этом на плече у него висела игрушка в виде автомата Калашникова… В ходе устной беседы гражданин пояснил, что уже 15 лет пытается попасть на личный прием к президенту для обсуждения личных вопросов», – добавили в МВД.

По словам собеседника «Коммерсанта», задержанный не смог объяснить, для чего ему игрушечный автомат. После разговора с правоохранителями мужчину госпитализировали в психиатрическую клиническую больницу. Проводится проверка по статье о порядке рассмотрения сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ).