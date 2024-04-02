«Русский танк» приедет в Баку, несмотря на запрет

Завтра в Баку стартует олимпийский квалификационный турнир по борьбе. За день до старта соревнования стало известно, что Международный олимпийский комитет наложил запрет на выступление на турнире 2-кратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, знаменитого российского борца Абдулрашида Садулаева.

Тем не менее спортсмен по прозвищу «Русский танк» все-таки отправится с российской командой в Баку. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Садулаев вылетит в Баку, мы надеемся, что ситуация до старта соревнований все-таки разрешится», - заявил он.

Если решение по Садулаеву не изменится, то его в весовой категории до 97 кг заменит Алихан Жабраилов.

«Это сильный спортсмен, он в состоянии завоевать лицензию, основная задача сейчас ее получить, - говорит президент ФСБР. - Не будем путать отбор и завоевание лицензий с самим участием в Олимпийских играх, это разные вещи. Начнем с того, что у нас не персональная лицензия. У нас существует серьезная проблема по Садулаеву, Евлоеву, Кутузову и Степанову – 2-кратному чемпиону России. Не имею пока никакой внятной позиции, почему, на каком основании группой «товарищей» принимается решение об их недопуске. Это отсутствие старта, каждый борец знает, что это за собой влечет, плюс главные тренеры - Когуашвили и Гацалов, которые пока «туристами» ездят. Эти вопросы требуют решения».

Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал. Азербайджан на соревнованиях представят 14 спортсменов.