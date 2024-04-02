Jolly Joker расширяет границы с открытием новой площадки в Баку

Jolly Joker Baku собирает самых именитых артистов Турции для аудитории Азербайджана и с 20 апреля распахнет свои двери поклонникам. В числе первых гостей столицы будут Йылдыз Тилбе, Левент Юксель, Гёкхан Тюркмен, Ирем Дериджи, а также такие группы, как Dolu Kadehi Ters Tut, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Adamlar, Son Feci Bisiklet .

Бренд Jolly Joker, обладающий в Турции самой крупной престижной сетью концертных залов, число филиалов которой достигает 22, открывает свой новый филиал в Азербайджане. Развлекательная жизнь нашего города обретет второе дыхание 20 апреля вместе с концертом Йылдыз Тилбе и началом своей деятельности концертного зала Jolly Joker Baku, ранее любимого всеми и известного как Elektra Events Hall.

Осталось всего несколько дней до встречи с первыми артистами на сцене Jolly Joker Baku



На протяжении 16 лет объединяющий на высококачественных концертных площадках звезд с их поклонниками Jolly Joker соберет широчайшую и разнообразную аудиторию в концертном зале Баку, принимая на своей сцене как турецких звезд, так местных и зарубежных артистов. Так, 20 апреля выступит Йылдыз Тилбе, 21 апреля - группа Dolu Kadehi Ters Tut, 27 апреля состоится концерт Левент Юксель, а 4 мая – группа Yüzyüzeyken Konuşuruz, 10 мая на сцене будет Гёкхан Тюркмен, 11 мая – Ирем Дериджи, 17 мая выступит группа Son Feci Bisiklet, а 1 июня – группа Adamlar.

Jolly Joker с новым местом в самом сердце Азербайджана

По словам члена исполнительного органа Jolly Joker Джана Айдогдуна, разделяющего радость открытия Jolly Joker Baku, первый шаг на пути всемирного роста и развития Jolly Joker начинается с братской страны Азербайджан, и команда Jolly Joker Baku всегда будет стараться организовывать отвечающие высоким стандартам яркие и качественные концерты и развлечения.

Для резервации и получения дополнительной информации обращайтесь по номеру: +994 50 700 70 97.

Билеты на концерты можно приобрести на веб-сайте iTicket.az.