Россия не может починить поврежденные Украиной НПЗ

Украинская стратегия ударов по российским НПЗ приносит свои плоды. ВСУ не только смогли вывести из строя 14% мощностей для нефтепереработки, но и создали более длительные проблемы. На всех 40 крупнейших заводах установлено западное оборудование: починить его или заменить в условиях санкций непросто, а то и вовсе невозможно.

Удары украинских дронов, от которых в этом году пострадало более десятка НПЗ, создали проблемы для нефтеперерабатывающего сектора России, рассказали Reuters не менее 10 его представителей. По их словам, на каждом НПЗ есть западное оборудование, которое продавали и устанавливали американская UOP («дочка» Honeywell International) и швейцарская ABB; их специалисты также занимались его обслуживанием. Обе компании прекратили работать в России после того, как Владимир Путин развязал войну против Украины в феврале 2022 г.

В качестве примера возникших проблем пять источников Reuters рассказали о поломке оборудования на Нижегородском НПЗ (НОРСИ) «Лукойла» в январе этого года. Всего в декабре-январе аварии у НОРСИ, четвертом по мощности НПЗ России, произошли на трех установках, из-за чего за первую декаду января завод произвел лишь 60 000 тонн автомобильного бензина, или около 44% от производительности имеющихся бензиновых процессов. Если восстановить работу двух аппаратов частично удалось ко второй половине января, то первая установка каталитического крекинга (КК-1) не работает до сих пор, и неизвестно, когда ее удастся починить, по словам источников Reuters. Сделать это могут только специалисты UOP; инженеры «Лукойла» пытались найти запчасти на замену сломанным, но у них ничего не получилось, сказал близкий к российской компании человек. КК-1 позволяет выпускать на НОРСИ около 25% всего автобензина, или около 1,2 млн тонн в год.