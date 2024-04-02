Кремль открыт к диалогу с Парижем

Контакты между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в настоящий момент не планируются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что президент России всегда открыт к диалогу с президентом Франции.

«Президент Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных и иногда самых сложных мировых и региональных проблем», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню впервые с октября 2022 года созвонился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.