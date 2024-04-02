Накануне в Тебризе состоялся матч между местным «Трактором» и «Сепаханом» из Исфахана. Во время матча фанаты «Трактора» поднимали флаги Азербайджана, Турции, скандировали тюркские «кричалки».

После окончания матча иранские спецслужбы задержали и арестовали азербайджанцев за «демонстрацию азербайджанской символики». Об этом haqqin.az сообщили проживающие в Тебризе азербайджанцы, которые попросили распространить данную информацию и придать ее огласке, так как это может помочь в освобождении задержанных.

Матч завершился вничью 0:0.