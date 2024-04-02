Песков заявил о «прямой конфронтации» между Россией и НАТО

Отношения России и Североатлантического альянса (НАТО) "скатились на уровень прямой конфронтации". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Действительно, страны НАТО, альянс сам по себе уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также считает Североатлантический альянс дестабилизирующим фактором на Европейском континенте, который не способствует безопасности.

"По сути, НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, ибо НАТО задумывалась как альянс, конфигурировалась, создавалась и управляется Соединенными Штатами Америки как инструмент конфронтации, прежде всего на Европейском континенте. НАТО продолжает в этом плане выполнять свои функции, которые, однако, в настоящий момент никоим образом не способствуют безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а наоборот, являются дестабилизирующим фактором", - заявил представитель Кремля журналистам.