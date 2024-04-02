Боррель: Россию ждет мрачное будущее

Заявления официальных лиц России об устойчивости российской экономики к западным санкциям не выдерживают критики, страну ждет мрачное будущее, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге на официальном сайте ЕС.

"Власти РФ регулярно заявляют, что российская экономика на самом деле не пострадает от западных санкций и что время будет на стороне России в ее кровавой войне против Украины. Однако эти идеи не выдерживают критики. Наши санкции уже существенно ослабили российскую экономику, и будущее страны становится все мрачнее с каждым днем, поскольку Россия продолжает войну", - написал Боррель.

Он напомнил, что к настоящему времени ЕС впервые в своей истории единогласно принял 13 пакетов санкций в ответ на действия РФ в Украине.

"В течение последних двух лет мы постоянно подчеркивали, что эффект от наших санкций не будет немедленным и что их целью было ослабить способность России поддерживать ее военные усилия в среднесрочной перспективе. И это действительно то, что начинает происходить. Наши санкции уже бьют по карману России", - отметил Ж.Боррель.

При этом он указал на то, что доходы российской казны от экспорта ископаемого топлива сократились вдвое с весны 2022 года из-за европейского эмбарго на уголь и нефть и ограничения цен на экспорт нефти, установленного странами G7.