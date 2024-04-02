Турция обратилась к Армении из-за Азербайджана

Призываем Армению передать Азербайджану точные карты минных полей. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по случаю 4 апреля - Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

В заявлении отмечается, что Турция разделяет озабоченность Азербайджана по поводу безопасности из-за большого числа установленных на освобожденных от оккупации территориях мин.

В МИД Турции заявили, что сильная поддержка странам, борющимся с минами, будет продолжена.